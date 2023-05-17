Судебная система Украины подарила громкую сенсацию. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили о вскрытых фактах "масштабной коррупции" в Верховной Суде Украины (ВС), в которую якобы замешано руководство и ряд судей ВС с одной стороны и одна из ведущих финансово-промышленных групп страны (ФПГ) - с другой.

По данным следствия, речь идет, помимо прочего, о председателе ВС Всеволоде Князеве и ФПГ "Финансы и Кредит", подконтрольной бизнесмену Константину Жеваго.

Как утверждают в антикоррупционных органах, между руководством суда и ФПГ была договоренность о судебном решении в пользу второй в обмен на взятку в почти 2 млн дол.

Посредником выступила адвокатская фирма, которая давно использовалось руководством ВС для такого рода контактов. Как считается, выгодное для ФПГ решение было принято 19 апреля.

Касалось он Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), покупку пакета акций которого структурами Жеваго суд признал законной. Это ключевой высокоприбыльный объект бизнес-империи Жеваго, котируемый на Лондонской фондовой бирже.

При получении части оговоренной суммы Князева и задержали, заявили в САП и НАБУ, которые сейчас проводят проверки других судей на возможную причастность.

Важный нюанс этой истории в том, что Князев получил должность судьи ВС через конкурс в рамках масштабной судебной реформы, запущенной по настоянию и под наблюдением западных партнеров Украины.

У Жеваго опровергают его причастность к делу, описанному антикоррструктурами, а также связь всей этой ситуации с Полтавским ГОК. Однако подозрения, что лакомый промышленный объект, за который с Жеваго действительно судились, может быть первопричиной всего скандала, довольно сильны в юридических кругах.

Всплыло также имя совладельца ФПГ "Приват" Игоря Коломойского.

Что же кроется за делом о взятке председателю ВС и какие будут последствия для судебной системы, разбиралась "Страна".

Акции в обмен на взятку

В САП и НАБУ сообщили вечером 15 мая сенсацию. Якобы на получении взятки был поймано руководство Верховного суда. Как потом выяснилось, имелся в виду председатель ВС Князев, задержанный вместе с еще одним человеком, имя которого не называется. Но, по данным "Страны" это киевский адвокат Олег Горецкий (но о нем подробнее чуть ниже).

По версии следствия, у главы суда была договоренность с собственником ФПГ "Финансы и кредит" (собственник - Константин Жеваго) о принятии судебного решения в интересах бизнесмена. Посредником "сделки" якобы выступил представитель одного из адвокатских объединений, которое, как заявляют в НАБУ, давно использовалось в качестве "бэкофиса" ВС для негласных сделок как с ВС, так и другими судами страны.

Имя адвоката официально не называется, при том что, по данным источников "Страны", в деле фигурирует руководитель киевского адвокатского объединения "Горецкий и партнеры" Олег Горецкий.

Версия, которая вчера также разошлась в юридических кругах, что по делу задержали адвокатов компании "Ильяшев и партнеры" не подтвердилась. Ее глава Михаил Ильяшев, действительно представлявший интересы компании Жеваго в судебном процессе об акциях, это опроверг "Стране".

То есть, ключевая фигура (помимо Князева и Жеваго) в деле - это Горецкий.

По данным источников "Страны" в судебным кругах Горецкий действительно близок к Князеву. И известен на рынке как "решала" различных вопросов. Причем не только по Верховному суду, но и по многим другим. В НАБУ уже дали понять, что в ходе оперативных мероприятий задокументировали факты коррупционных договоренностей не только по делу Князева.

Что касается данного дела, то, как считает следствие, судебное решение должно было быть вынесено по тяжбе о 40,19% акций Полтавского ГОКа, приобретенных Жеваго у четырех компаний аж в 2002 году. Спустя некоторое время бывшие акционеры оспорили продажу пакета. В ходе тяжбы суды принимали решения в пользу как ответчика, так и истцов, которые в итоге выиграли апелляцию.

Чтобы выиграть дело в Верховному суде, как утверждают в САП и НАБУ, в течение марта-апреля этого года адвокату-посреднику для судей ВС была передана сумма в размере 1,8 млн долларов, а вместе с оплатой посреднических услуг выходило 2,7 млн долларов. 19 апреля коллегия из 18 судей ВС приняла решение в пользу ответчика.

15 мая во время передачи адвокатом председателю суда суммы 450 тысяч долларов их задержали сотрудники антикоррорганов.

Как сообщают в САП и НАБУ, обвинения выдвинуты по части 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" (предусматривает наказание в виде тюремного срока от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества), по части 4 статьи 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" (наказание - тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой).

Что было дальше. Пленум Верховного Суда, созванный после известия о председателе ВС, выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его председательские полномочия, за что проголосовали 137 судей ВС. Теперь им предстоит выбрать нового председателя. И.о. обязанности руководителя суда пока будет секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник, у которого наибольший стаж работы в ВС: он стал первым судьей в обновленном в 2017 году составе суда. Хотя вообще-то председателя ВС должен заменять его заместитель, но эта должность вакантна с 2021 года. Сам Князев стал судьей ВС в ноябре 2017-го, заняв должность секретаря Большой палаты суда. В председательском кресле он с октября 2021-го.

Вообще факт, что Князев, обвиняемый сейчас во взятке, попал в Верховный суд через "сито" конкурса, в ходе которого конкурсантов оценивали, в том числе, зарубежные эксперты и общественные активисты, принимаемые в западных посольствах, стал поводом вспомнить о реорганизации ВС, да и самой масштабной судебной реформы, ревностно опекаемой и курируемой Западом.

Давние противники тех подходов к реформированию судебной системы вернулись к своей критике. Известный украинский юрист Марина Ставнийчук, которая была, например, представителем президента в Конституционном суде (2007-2010), назвала историю с Князевым "полной дискредитацией судебной власти", увязав ее с продолжающимся реформированием судебной системы.

"Это результат этих бесконечных так называемых реформ или, если справедливо, откровенного издевательства над судебной властью… доведение ее состояния до полного абсурда. Поэтому Князеву, дельцу, до председателя Верховного суда, было как до неба раком, но нет же - тащили. Затащили? Получите!" - написала она на своей странице в Facebook.

Что делают сейчас правоохранительные органы в отношении Князева? Параллельно с процессами в ВС генпрокурор или его первый заместитель, согласно требованиям закона, должны обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о разрешении объявить экс-главе ВС подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати, генпрокурор Андрей Костин назвал дело Князева "примером эффективного сотрудничества прокуроров и органов досудебного расследования", а то в свою очередь - "залог успешной борьбы с коррупцией".

В случае удовлетворения ходатайства Офис генпрокурора обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для избрания меры пресечения. То есть ВАКС скоро станет тем местом, где будут разворачиваться основные события по делу Князева.

Полтавский ГОК, Жеваго и след Коломойского

Теперь возвращаемся к истории с акциями Полтавского ГОКа.

Как сообщала "Страна", пресс-службе Жеваго распространила его заявление, в котором бизнесмен отрицает свою причастность к делу Князева, а также подозрения в связи данной ситуации с решением ВС о признании законным приобретении его структурами в 2002 году пакета акций Полтавского ГОКа. При этом Жеваго высказался в поддержку прозрачного расследования этого дела и выразил готовность сотрудничать со следствием и судебными инстанциями.

Между тем, в юридических кругах обсуждается версия, что обвинения в адрес Князева могут стать поводом для пересмотра решения ВС относительно акций ГОКа.

Истцом в тяжбе с компанией Жеваго выступили структуры российского олигарха Александра Бабакова, который в Украине находится под санкциями. В судебном разбирательстве истца представляла адвокатская компания Виктора Барсука. Ранее он считался близким к влиятельному нардепу от "Блока Петра Порошенко" Александру Грановскому, но в последнее время плотно работает с бизнесменом Игорем Коломойским.

По распространенному в бизнес-кругах мнению, за недавними попытками отсудить у Жеваго акции может стоять Коломойский, у которого есть история отношений как ФПГ "Финансы и кредит", так и со российскими бизнес-структурами, замешанными в истории с ГОКом. Согласно одной из расхожих версий, если компаниям Бабакова вернут оспоренный пакет акций, его тут же передадут в АРМА, которая затем и передаст их тем или иным украинским компаниям, возможно, связанным с Коломойским или иным приближенным к власти бизнесменам.

В связи с этим, в юридических кругах ходят слухи, что уголовное дело по Князеву НАБУ в той или иной форме помогли расследовать (или даже инициировали) оппоненты Жеваго ради пересмотра решения суда по Полтавскому ГОКу. Впрочем, каких-то четких доказательств этому пока нет.

Могут возникнуть в связи с этим дело проблемы уже лично у Жеваго. Против него фактически выдвинуты обвинения в подкупе судей - при том что он и так фигурант другого производства о растрате и легализации 2,5 млрд грн из-за его банка "Финансы и кредит".

Это расследует Государственное бюро расследований.

Однако взятка судьям - это подследственность НАБУ. И, возможно, скоро по нему Жеваго будет предъявлено новое подозрение.

Сейчас он находится во Франции, где сейчас рассматривается запрос Украины на экстрадицию Жеваго по делу банка "Финансы и кредит". В первой инстанции суд отказал в экстрадиции, и сейчас рассматривается апелляция на это решение.

Последствия дела Князева

Источники "Страны", близкие к Офису президента, заявляют, что на Банковой узнали об обысках у Князева только после их начала. Дело ведет НАБУ и САП.

В то же время объективно ситуация вокруг Князева играет в пользу ОП, способствуя установлению еще более плотного контроля властей над судебной системой. После начала вторжения РФ этот контроль и так резко усилился – судьи опасаются обвинений в "работе на врага", если будут выносить "неправильные" решения. Однако Верховный суд еще держался несколько особняком. И даже иногда выносил решения против Банковой (из недавних примеров – отмена запрета Гео Леросу посещать заседания Рады). Но теперь, после массовых обысков в ВС и истории с Князевым, нежелание судей лезть на рожон может еще более возрасти. Также примечательно, что Князева подозревают во взятке от Жеваго, дело против которого активно продвигается Офисом президента.

Впрочем, источник в судебных кругах говорит, что на практике влияние будет не столь значительным, потому что судебная система сейчас и так более чем лояльна властям. В большей степени ситуация с Князевым, по его мнению, скажется на отношении к судьям в обществе.

"У многих судей - подавленное настроение. Удар по авторитету судебной системы очень сильный сильный. У обычного человек не укладывается в голове каким образом во время войны самый главный судья в стране может поступать таким образом. В обществе и ранее к судебной системе было крайне скептическое отношение, но такие показательные случае, как с Князевым - это очень сильно бьет по эмоциям людей. Особенно во время войны. Но что касается отношений с властями, то судьи, после начала войны, практически перестали ей перечить по каким-то принципиальным вопросам. Так что тут мало что изменится. Другое дело, что могут более жестко начать прессовать судей различные правоохранительные органы от ГБР и СБУ до НАБУ. Потому что тема судебной коррупции в тренде, что называется, будет. И это, в какой-то степени, конечно, усилит зависимость судей. Кроме того, неизвестно, какой массив данных есть по Горецкому у НАБУ. Не исключено, что там засветились и многие другие судьи. Причем не только Верховного суда, но и более нижних инстанций. И теперь по ним также могут быть возбуждены уголовные дела", - говорит источник.

Отдельный вопрос, кто станет новым главой Верховного суда (его должен избрать пленум Верховного суда).

Одним из вероятных кандидатов в судейских кругах называют главу Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Бориса Гулько. Он считается лояльным к Офису президента. Но могут быть и другие кандидаты.

Не исключено, что в процесс вмешаются западные партнеры, которые уже давно пытаются выстроить свою систему контроля над судебной системой Украины.

Об этом уже дал понять глава связанного с западными структурами "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он написал в своем Телеграм-канале, что, по его мнению, "кейс Князева" даст толчок "очищению как Верховного суда, так и, надеюсь, всей судебной системы".

Дело Князева показательно и интересно своими последствиями не только в юридическом плане.

По мнению политолога Вадима Карасева, это еще одно свидетельство "оттаивания страны после годовой "заморозки" в связи с войной".

"В тени войны началось формирование послевоенного правящего экономического класса, о чем мы можем судить по пока еще редким признакам вроде делу Князева и решениям судов и политической власти о судьбе лакомых экономических активов. Выборы когда-нибудь будут, и к ним игрокам нужно прийти в оптимальной форме. Но одновременно нужно максимально ослабить конкурентов, в том числе экономически. Поэтому и бьют по потенциальным спонсорам оппозиции, в том числе, пока не заявившей о себе. Сейчас появляются новые игроки, которые скажут свое слово потом. Выборы и политика вообще - это деньги. Не будет денег у оппозиции, значит, у нее будет меньше возможностей. Процессы эти медленные, вязкие, для неподготовленного наблюдателя незаметные. Но иногда они прорываются в таких скандалах юридическо-бизнес-политического характера. Что получится в итоге, думаю, не знает сейчас никто", - комментирует политолог "Стране".