Экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик получил новое подозрение. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины совместно с бывшим руководителем нефтегазового Департамента Минэнергоугля внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем.

"Из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений", - сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, из-за их действий с мая 2017 по декабрь 2020 бюджет недополучил 1,55 млрд грн поступлений.

Напомним, в феврале Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении Насалику в служебной халатности.

Сам Насалик ранее заявлял "Стране", что с 26 февраля он служит в Вооружённых силах Украины добровольцем и подробно рассказывал о деталях своего дела.

"Они трактуют так, что мы должны были сдать в аренду газотранспортную систему Украины, распределительные сети - сдача в аренду запрещена законом Украины", - говорит экс-министр.