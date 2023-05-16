Главе Верховного суда Всеволоду Князеву и адвокату, попавшимся на взятке, объявили о подозрении.

Об этом сообщает НАБУ.

Статья - ч. 4 ст. 368 УК (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги).

Также ведомство назвало сумму взятки - 2,7 миллиона долларов.

Напомним, сегодня НАБУ и САП задержали по подозрению во взятке Всеволода Князева.

Речь идет о решении Верховного суда от 19 апреля (председательствующий судья Уркевич), по которому отменялось решение апелляционного суда о признании недействительной сделки по покупке 40% акций ГОКа компаниями Жеваго.

Как сообщалось, сегодня Верховный суд выразил недоверие главе суда. Позже судьи Верховного суда досрочно лишили Князева его должностных полномочий.

По данным источников "Страны" фигурантом дела о взятке для Князева является адвокат Олег Горецкий. Однако правозащитник компании Жеваго опровергает это.

Вместе с тем у Жеваго отрицают, что он имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают главу и судей Верховного суда.

Тем временем НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о главе Верховного суда и взятке от Жеваго.

Подробно о деле Князева мы писали здесь.