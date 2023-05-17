Экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прокомментировал "Стране" объявление ему нового подозрения по делу о злоупотреблении служебным положением.

Он говорит, что подозрение ему вручили вчера, 16 мая, лично.

"Комбат выписал мне командировку, я приехал и мне вручили подозрение. Они не могут сформулировать даже само подозрение, в чем меня обвиняют. Вначале обвиняли в халатности, теперь в злоупотреблении служебных полномочий.

Я им сказал: "Если бы вы обвинили главного сержанта Насалика в том, что он употреблял яйца по 17 грн и яблоки по 51 грн и ничего не предпринял, то это было бы более логично, чем то, что вы сейчас рисуете". Анекдот", - говорит Насалик.

По его словам, в истории с новым подозрением есть и позитивный момент.

"Теперь они должны передать дело в НАБУ, и они уже будут принимать решение. Вначале мне вообще предлагали закрыть дело по сроку давности. То есть, по мне "прошлись" в СМИ, а я должен закрыть по сроку давности? Я отказался от этого", - сообщил Игорь Насалик.

Отметим, по версии следствия, экс-министр энергетики совместно с бывшим руководителем нефтегазового Департамента Минэнергоугля внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем, из-за чего бюджет недополучил 1,55 млрд грн поступлений.

Напомним, в феврале ГБР совместно с ОГПУ сообщили Насалику о подозрении в служебной халастности.

Также экс-министр энергетики и угольной промышленности заявлял "Стране", что с 26 февраля он служит в Вооруженных силах Украины добровольцем и подробно рассказывал о деталях своего дела.