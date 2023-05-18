В Днепре сегодня работники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки в 132 тысячи долларов руководителя и заместителя руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Олега Катебу и Станислава Батрака.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Подробности о том, за что сотрудники прокуратуры взяли деньги, неизвестны.

Катеба работал заместителем руководителя Днепродзержинской местной прокуратуры, а в 2015 году претендовал на должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая сейчас готовится объявить ему подозрение.

Батрак работал в прокуратуре Днепропетровской области. В 2020 году он занимался там процессуальным руководством в досудебных расследованиях, которые ведет Нацполиция.

Между тем сегодня Высший совет правосудия единогласно проголосовал за взятие под стражу бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. Его подозреваются в получении взятки от олигарха Константина Жеваго в размере 2,7 миллиона долларов. Адвокат Князева Владимир Клочков в комментарии нашему изданию дал понять, что НАБУ еще вчера было уверено в том, что ВСП сегодня разрешит взять Князева под стражу.

Также сегодня сообщалось, что правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного суда в качестве взятки для принятия нужного решения. Часть суммы обнаружили в рабочем кабинете Князева.

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