Высший совет правосудия единогласно проголосовал за взятие под стражу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Он, напомним, подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

Таким образом ВСП удовлетворил обращение САП.

В Высшем антикоррупционном суде сообщили "Стране" что заседание по избранию меры пресечения Всеволоду Князеву состоится сегодня в 16:00.

Сам Князев заявил на заседании следующее:

"Считаю это дело местью за определенные свои действия про которые известно всем членам ВСП. Считаю это дело заказом определенных политических личностей, которые также известны членам ВСП. Считаю, что Национальное антикоррупционное бюро используют в темную. Хочу сказать, прошу задуматься над этим, сегодня это я, а завтра может быть кто угодно", - заявил Князев.

А его адвокат Владимир Клочков в комментарии "Стране" дал понять, что НАБУ еще вчера было уверено в том, что ВСП сегодня разрешит взять Князева под стражу.

"Вчера еще до заседания ВСП, который должен был дать согласие или отказать в задержании господина Князева, детективы НАБУ уже вручили клиенту ходатайство о взятии под стражу, указывающее, что они были уверены в результате и в том, какое сегодня на заседании ВСП будет принято решение", - сообщил Клочков.

Напомним, ранее Верховный суд выразил Князеву недоверие и досрочно лишил его должностных полномочий.

А НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о главе Верховного суда и взятке от Жеваго.

Подробности этого дела "Страна" разбирала здесь.

Также Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.