НАБУ публикует фабулу дела, по которому задержан и получил подозрение глава Верховного суда Всеволод Князев.

Об этом сообщается на сайте бюро.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен (вероятно, Константин Жеваго) приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний (судя по всему, речь о Полтавском ГОКе).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор о продаже комбината.

"Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн долл. США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг).

В конце концов Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 2,6 млн дол. США.

При получении второго транша в 450 тыс. дол. США 15 мая 2023 года Председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, сегодня НАБУ и САП задержали по подозрению во взятке Всеволода Князева.

После этого Верховный суд выразил недоверие главе суда. Позже судьи Верховного суда досрочно лишили Князева его должностных полномочий.

Также сообщалось, что НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о главе Верховного суда и взятке от Жеваго.

Подробно о деле Князева мы писали здесь.