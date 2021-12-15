Глава Верховного суда Всеволод Князев считает неприемлемыми слова пресс-секретаря президента Сергея Никифорова о рассмотрении дел судей Конституционного суда Украины. Кроме того, он считает недопустимыми заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о "корпорации украинских судей".

Об этом Князев сказал в интервью для "Укринформ".

Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в своем аккаунте в фейсбуке передал недовольство Владимира Зеленского отказом судей Конституционного суда допустить к присяге двух судей.

Князев считает такие заявления неприемлимыми.

"Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым, и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим", - заявил он.

На вопрос, поднимался ли этот вопрос во время его встречи с президентом, Князев ответил: "В целом было полное взаимопонимание необходимости обеспечения верховенства права и независимости судебной ветви власти".

Комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова относительно того, что украинские суды образовали "корпорацию" и "более опасны, чем олигархи", председатель ВС сказал: "Почему в некоторых семьях мужчина приходит домой и начинает кричать на женщину или как-то еще ущемлять ее ? Так он хочет показать, что главное, а она должна ему подчиняться. Такие патриархальные парадигмы самоутверждения, к сожалению, еще существуют в других отношениях в нашем социуме, даже в политике. Поэтому мы показываем и будем показывать, что у нас тоже сила".

После этого Верховный суд 1 декабря достаточно жестко ответил Никифорову, напомнив, что за вмешательство в действия Верховного Суда должностному лицу может грозить ответственность, а влиять на судью любым способом запрещено.