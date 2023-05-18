Правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву в качестве взятки для принятия нужного решения.

Об этом заявил прокурор САП Александр Омельченко.

Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды".

По заявлению прокурора, деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая были передано 1 миллион 350 тыс. долларов, а 15 мая – 450 тыс. дол.

450 тысяч изъяли, еще 597 тыс. дол. нашли в его рабочем кабинете.

Остальные деньги пока обнаружить не удалось, сказал Омельченко.

Ранее адвокат Князева также заявлял, что в деле "потерялась" часть денег, якобы полученных в качестве взятки.

Сегодня Высший совет правосудия единогласно проголосовал за взятие Князева под стражу.

Он уже доставлен в зал Высшего антикоррупционного суда, где ему будут избирать меру пресечения.

Перед началом судебного заседания Князев сказал, что его наверняка возьмут под стражу.

"Представьте как это будет выглядеть, если главу Верховного суда которого подозревают в получении взятки отпустят из зала суда. Такое просто невозможно",- заявил Князев.

"Страна" подробно анализировала дело Князева в отдельном материале.