НАБУ записало переговоры экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева по делу о взятке благодаря внедренному девушке-агенту.

Об этом сообщает журналист Любовь Величко.

"К Олегу Горецкому (адвокату пособника Князева) на собеседование по трудоустройству пришла студентка. Но студентка не простая, а очень и очень красивая, с виду как топ-модель. Горецкий взял девушку на работу и сам решил ее всему учить. Постоянно приглашал к себе в кабинет, знакомил с судьями, понты при ней гонял (мол, с Князевым на равных, как друзья говорил). Словом, обольщал красавицу, как мог.

Многим судьям и Князеву тоже девушка была по душе, ходили и слюну пускали. А девушка оказалась агентом НАБУ и пока адвокаты и судьи были в состоянии транса и перевозбуждения, увешивала весь адвокатский офис прослушивающими устройствами. Так НАБУ все и всех зафиксировали", - пишет Величко.

Отметим, что НАБУ не впервые "ловят" подозреваемых благодаря внедрению девушек-агентов. Подобным образом в 2017 году был пойман на взятке депутат от БПП Борислав Розенблат.

А что касается дела Князева, то сегодня Высший совет правосудия единогласно проголосовал за взятие его под стражу. Позже состоится судебное заседание в ВАКС.

В отдельном материале "Страна" подробно анализировала дело Князева.