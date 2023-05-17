В деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева "потерялась" часть денег, которые тот якобы получил в качестве взятки.

Об этом "Стране" сообщил его адвокат Владимир Клочков, комментируя решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о законности задержания судьи.

"Данное решение не подлежит обжалованию. Суд отказал в нашей жалобе и принял решение, что задержание нашего клиента было абсолютно законным и для этого были основания. Прокурор это обосновывал тем, что они, так сказать, "потеряли" деньги, которые якобы давались в качестве взятки, и поэтому задержание клиента законно. С их слов, не все средства, которые передавались, найдены. То есть, "мы потеряли деньги, поэтому все, что мы делаем, законно, потому что надо найти деньги", - сказал Клочков "Стране".

Он уточнил, что дата судебного заседания по избранию меры пресечения для Князева станет известна только после завтрашнего заседания Высшего совета правосудия, если он даст разрешение на взятие судьи под стражу.

Ранее адвокат Князева заявлял, что задержание происходило с нарушениями и без достаточных оснований для этого, учитывая его статус судьи.

Вчера НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о даче взятки главе Верховного суда Всеволоду Князеву олигархом Константином Жеваго.

При этом у Жеваго отрицают, что он имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают главу и судей Верховного суда.

"Страна" подробно рассказывала, что произошло с главой Верховной суда Всеволодом Князевым и при чем тут Игорь Коломойский.

Как утверждают в антикоррупционных органах, между руководством суда и ФПГ "Финансы и Кредит" Константина Жеваго была договоренность о судебном решении в пользу второй в обмен на взятку в почти 2 млн долларов. Посредником якобы выступила адвокатская фирма.