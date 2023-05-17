Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которой он хотел оспорить его задержание.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Князев отправляется в изолятор временного содержания, где будет ждать суда по избранию меры пресечения.

Завтра, 18 мая, Высший совет правосудия рассмотрит обращения Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Заседание ВСП назначено на 11:00. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВСП.

Ранее экс-глава Верховного суда Князев прокомментировал свое задержание и отстранение от должности. Говорит, что не знал о решении судей Верховного суда, которые вчера выразили ему недоверие и отстранили от должности.

НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о даче взятки главе Верховного суда Всеволоду Князеву олигархом Константином Жеваго.

О подробностях дела мы писали в отдельном материале.

Как утверждают в антикоррупционных органах, между руководством суда и ФПГ "Финансы и Кредит" Константина Жеваго была договоренность о судебном решении в пользу второй в обмен на взятку в почти 2 млн дол. Посредником якобы выступила адвокатская фирма.