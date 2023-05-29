Появляется первая информация о дневной атаке по Киеву. Уже известно, что столицу обстреливали ракетами, работала ПВО.

На данный момент подтверждены сообщения о шести обломках ракет в Киеве.

Оболонский район:

возле АЗС;

на дорожное покрытие с возгоранием;

на зеленую зону;

Деснянский р-н.:

на территорию одного из парков;

Днепровский р-н.:

на дорожное покрытие в разных местах.

Подольский район.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в городской военной администрации.

Мэр Виталий Кличко публикует фото обломка ракеты, который упал на проезжую часть в Оболонском районе Киева.

Его уже потушили пожарные, свидетельствует фото КГГА.

Городская военная администрация сообщает, что обломки ракеты упали также в Подольском районе. В результате начался пожар на крыше двухэтажного здания.

По данным Кличко, в Подольском районе госпитализирован один раненый.

Взрыв был и в Деснянском районе Киева: это сработала ПВО, заявил Кличко.

Во время атаки люди спускались в метро, передает корреспондент "Страны".

Видео из пабликов свидетельствуют, что людей в метро спустилось очень много.

Тем временем тревога накрыла и все западные области. Спокойно пока только на юге.

Напомним, этой ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ. При этом в западных областях Украины сегодня сбили шесть крылатых ракет и десять беспилотников.

Над Львовской областью сбили ракету, выпущенную с Каспия, обломки упали на хозпостройки.

В Хмельницкой области в результате воздушной атаки пострадал военный объект.

Тем временем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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