В Хмельницкой области ночью 29 мая был прилет по военному объекту.

Об этом заявили власти региона.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении ОВА.

Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, что 18 мая россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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