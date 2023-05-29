Ночью 29 мая россияне атаковали военные объекты и инфраструктуру крылатыми ракетами и ударными дронами.

Главком ВСУ Валерий Залужный обнародовал данные о сбитии вражеских целей РФ во время сегодняшней ночной воздушной атаки.

Об этом сообщается в Facebook.

Россияне выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник направил 35 ударных дронов "Шахид".

Было уничтожено 67 воздушных целей из 75. А именно:

37 крылатых ракет

29 ударных дронов

1 разведывательный БПЛА

Над Николаевской областью сбили три "Шахеда" во время ночной атаки РФ.

В Броварах Киевской области вылетели стекла в нескольких домах в результате сегодняшней атаки.

Также ракету, выпущенную с Каспия, сбили над Львовской областью, обломки упали на хозпостройки.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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