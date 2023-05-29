Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ
Ночью 29 мая россияне атаковали военные объекты и инфраструктуру крылатыми ракетами и ударными дронами.
Главком ВСУ Валерий Залужный обнародовал данные о сбитии вражеских целей РФ во время сегодняшней ночной воздушной атаки.
Об этом сообщается в Facebook.
Россияне выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник направил 35 ударных дронов "Шахид".
Было уничтожено 67 воздушных целей из 75. А именно:
- 37 крылатых ракет
- 29 ударных дронов
- 1 разведывательный БПЛА
Над Николаевской областью сбили три "Шахеда" во время ночной атаки РФ.
В Броварах Киевской области вылетели стекла в нескольких домах в результате сегодняшней атаки.
Также ракету, выпущенную с Каспия, сбили над Львовской областью, обломки упали на хозпостройки.
Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
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