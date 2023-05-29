Во время сегодняшней ночной атаки РФ над Николаевской областью сбили три "Шахеда".

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сводке на утро 29 мая.

"Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной" - сообщил глава ОВА.

Утром, 29 мая, силы РФ нанесли удары за пределами населенного пункта Снигиревской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Вчера, 28 мая, обстрелам РФ подвергся Очаков. В результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет.

Также враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вечером, 28 мая, был зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Напомним, что ночью РФ вновь атаковали Киев дронами и ракетами. Все они были сбиты силами ПВО.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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