Переданные Великобританией ракеты Storm Shadow уже используются на фронте и стопроцентно поразили все цели, которые определил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

"Я могу сказать, что из всех пусков, которые происходили, все 100% поразили цели, определенные Генеральным штабом", - сказал министр.

Резников добавил, что во время визита министра обороны Британии Бена Уоллеса в Украину, ему представили пилотов, которые применяли ракеты.

"Поэтому, когда Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, которые уже применяли эти ракеты на поле боя против врага", - пояснил глава Минобороны Украины.

Напомним, о том, что ВСУ уже начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, недавно предоставленные Великобританией, для ударов по российским целям, недавно сообщал и CNN.

А в минобороны РФ заявили, что российским ПВО удалось сбить одну Storm Shadow, не уточняя, где и когда это произошло.

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