У Великобритании "заканчивается оружие для передачи Украине", поскольку британские Вооруженные силы не получают достаточного финансирования.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные эксперта по обороне Горварда Уилдона.

Уилдон считает, что передача ракет Storm Shadow, которые являются самыми мощными британскими неядерными ракетами, осуществлялась с условием того, что их основной запас должен быть сохранен для нужд Британии.

Эксперт предположил, что срок годности ракет, доставленных в зону боевых действий в Украине, уже истек.

Также он сказал, что истребители Великобритания передать не может, поскольку их количества недостаточно для защиты британского побережья.

"Мысль о том, что мы могли бы также обеспечить возможности быстрого реактивного самолета, оставляла желать лучшего по той простой причине, что у нас недостаточно средств для защиты Великобритании и выполнения наших международных обязательств", - заявил он.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Запад готов поддерживать Украину годами. По его словам, российская стратегия "выжидания", чтобы на Западе "устали и заскучали", не сработает.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже успешно применяет британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.