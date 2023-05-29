В Броварах Киевской области после ночной атаки "Шахедов" 29 мая повреждены несколько домов - в них вылетели стекла.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

"Во время ночной массированной атаки, на территории Броварской громады попадания и разрушения не зафиксированы. В Броварах несколько домов получили повреждения от обломков, в основном это разбитые окна. Раненых и жертв нет. Проводится обследование, окончательные выводы будут позже", - написал он.

Сегодня атаке подвергся Киев, но все ракеты и дроны были сбиты ПВО.

В порту Одессы от падения обломков ночью произошло возгорание в порту.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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