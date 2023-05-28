В ходе атаки беспилотников украинские военные уничтожили 58 из 59 иранских дронов. Вечерняя сводка Генштаба
В ночь на воскресенье, 28 мая, Россия применила против Украины 59 иранских ударных беспилотников "Shahed", 58 из которых удалось уничтожить.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
"По уточненной информации, в эти сутки ночью РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed", 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками", - пишет Генштаб.
Главное из заявлений командования:
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 18 вражеских атак.
- Россияне нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удар по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.
Ранее мы писали, что власти Житомирской области подтвердили удар по одному из инфраструктурных объектов региона во время атаки "Шахедами" сегодня ночью. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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