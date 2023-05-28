Россия атаковала приграничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского районов. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная, Масютовка, Кисловка, Берестово.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Интенсивным обстрелам подвергся Волчанск и окрестности. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

В с. Шеповатое Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранение 60-летний мужчина.

В результате продолжительного обстрела в Двухлетней Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома. В результате обстрела с. Фиголовка ранена 58-летняя женщина, ее состояние - среднее.

В с. Циркуны 79-летняя женщина получила осколочные ранения.

Самым горячим на сегодняшний день остается Купянское направление: противник провел наступательные операции у Масютовки, но без успеха, добавил Синегубов.

Напомним, ранее РФ атаковала больницу в Днепре ракетой "Искандер", била ракетами по Авдеевке, сбросила авиабомбу на Нью-Йорк Донецкой области.

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