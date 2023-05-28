Власти Житомирской области подтвердили удар по одному из инфраструктурных объектов региона во время атаки "Шахидами" сегодня ночью.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Ранее о взрывах и пожаре в ходе ночного налёта "Шахидов" сообщали жители Житомира, в комментариях в соцсетях они писали о сильном взрыве и пожаре на месте прилета.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин написал, что тревога длилась около пяти часов, детали обещал предоставить позже.

Ранее "Страна" писала, что этой ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов", не все удалось сбить.

Воздушное командование заявило о сбитии 52 "Шахидов" из 54. Атака была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, в Киевской области.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть повреждения в различных районах столицы. В результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

Накануне российские войска нанесли по Изюму массированный удар беспилотниками.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.