Для массированной атаки дронов по Украине сегодняшней ночью российские войска использовали оккупированные территории, стараясь обойти украинское ПВО на юге.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, - это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахидов", – сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, Киев ночью атаковали "Шахиды", повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы, погиб мужчина.

Также Россия ночью нанесла удар Шахидами по Житомиру, жители пишут о сильном взрыве и пожаре.

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