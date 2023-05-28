Мэр Житомира сообщил, что в ночь на 28 мая Россия атаковала город дронами, есть повреждения. Деталей он не привел, но отметил, что пострадавших нет.

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Впоследствии детали. Держимся", - написал Сухомлин.

В комментариях к посту мэра жители пишут о сильном взрыве и пожаре.

Напомним, ранее Воздушное командование заявило о сбитии 52 "Шахидов" из 54. Атака была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, в Киевской области.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть повреждения в различных районах столицы. В результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

Накануне российские войска нанесли по Изюму массированный удар беспилотниками.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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