В России сообщают, что "украинская ДРГ" пыталась прорваться в приграничные села Сушаны и Бровничи Брянской области, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс".

Информация об этом распространяется в российских телеграмм-каналах.

Также сообщают, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" российской армии на дороге Бровничи - Сушаны. Погибли двое российских военных.

В тоже время, другие российские телеграмм-каналы пишут, что никаких боев и "прорыва ДРГ" нет, а слух прошел среди местных из-за поражения дроном машины военных.

Как писала "Страна", в середине мая в РФ заявили об атаке украинских беспилотников на Брянскую область.

Также сообщалось об атаке беспилотника на склад с военной техникой в Брянской области и сбитых 13 мая Ми-8 и Су-34 в Брянской области ракетами "воздух-воздух".

В Офисе президента заявляли, что самолеты и вертолеты над Брянской областью сбили "неустановленные лица".

В Воздушных силах ВСУ считают, что самолеты и вертолеты в Брянской области сбила российская ПВО.

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.