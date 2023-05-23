В городе Дятьково Брянской области начался сильный пожар. Дым виден за несколько километров от места возгорания.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, которые публикуют видео пожара. По их данным, горит склад одного из заводов.

Дятьково находится севернее Брянска.

Также паблики публикуют видео из Брянской области, где горят заводские склады.

Тем временем ближе к украинской границе - в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах Брянской области - объявлен сигнал "Эдельвейс". Это общий сбор для силовиков, сообщают российские телеграм-каналы.

Напомним, вчера воюющие на стороне ВСУ россияне совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.