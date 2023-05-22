Сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) FIRMS фиксирует пожары по обе стороны границы вблизи Грайворона Белгородской области, где проводит рейд "Русский добровольческий корпус".

Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, FIRMS, собирающий спутниковые данные о пожарах и неоднократно с начала войны использовавшийся наблюдателями для отслеживания мест боевых действий, показывает два очага пожаров вблизи Грайворона, зафиксированные в последние 6-12 часов. Один расположен с российской, другой с украинской стороны границы.

Причины этих пожаров неизвестны, пишет BBC News.

Как мы писали, сегодня россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

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