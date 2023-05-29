В Одессе произошло возгорание в порту после падения обломков сбитого "Шахеда".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По его информации, во время ночной атаки было сбито три дрона в Николаевской области и один - в Одесской.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется", - сообщили в оперативном командовании "Юг".

Напомним, что ночью 29 мая РФ вновь атаковала Киев, но все дроны и ракеты были сбиты силами ПВО.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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