В курортном районе Одессы Аркадии полным ходом идут вечеринки.

Соответствующее видео публикуют одесские паблики.

На них пляжный развелкательный комплекс в Аркадии залит огнями, там гремит музыка и танцует толпа отдыхающих.

Ранее мы рассказывали, что на пляжах Одессы уже довольно много людей. Люди загорают и купаются, несмотря на запреты и напоминания об опасности мин.

На днях стало известно, что в Одессе могут открыть отдельные пляжи от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана и позволить купаться в море.

Между тем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.