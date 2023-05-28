Появилось видео многолюдной вечеринки в одесской Аркадии
В курортном районе Одессы Аркадии полным ходом идут вечеринки.
Соответствующее видео публикуют одесские паблики.
На них пляжный развелкательный комплекс в Аркадии залит огнями, там гремит музыка и танцует толпа отдыхающих.
Ранее мы рассказывали, что на пляжах Одессы уже довольно много людей. Люди загорают и купаются, несмотря на запреты и напоминания об опасности мин.
На днях стало известно, что в Одессе могут открыть отдельные пляжи от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана и позволить купаться в море.
Между тем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.
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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.