В пятницу, 26 мая, в одесском ночном клубе "Ибица" отпраздновали открытие сезона аншлагом на концерте популярного исполнителя и заслуженного артиста Украины Монатика.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что ночной клуб заполнен людьми.

Напомним, сегодня в Киеве намечается грандиозная вечеринка. Кроме прочих, там выступит в качестве диджея советник Офиса президента Сергей Лещенко. Отметим, что пати пройдет на фоне объявленного в Днепре траура.

В конце апреля бывший нардеп Лещенко уже выступал на этой площадке как диджей - это был его дебют. Выступление состоялось в рамках проекта под названием "Синтез" - техно-вечеринки.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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