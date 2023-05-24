В Одессе могут открыть отдельные пляжи от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана и позволить купаться в море.

Об этом сообщил глава Одесской РВА Юрий Крук.

По его словам, пляжи должны соответствовать условиям, определенным в приказе о подготовке частичного доступа к побережью, подписанным начальником Одесской РВА и командующим ОУВ "Дунай".

Окончательное решение об открытии пляжей будут принимать начальник ОВА и ОСУО "Одесса".

Ранее сообщалось, что в Черноморске этим летом опять будет запрещено купаться на пляжах в целях безопасности, так как в городе нет волнорезов, а установка защитных сеток от мин невозможна.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев и отметил, что в соседней Одессе все не так однозначно, поскольку там волнорезы есть. Но вопрос еще обсуждается и пока купаться нельзя и там.

Напомним, что вчера "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд Киев – Одесса. То есть туристов на юге все-таки ждут, хотя купаться будет нельзя.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что местные власти предупреждены, что открытие курортного сезона нецелесообразно из-за мин.