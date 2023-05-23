С 10 июня "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 и два новых рейса.

Об этом говорится в сообщении компании.

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С июня в Украине будут курсировать два новых поезда:

поезд №40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья - от Славского до Берегово;

поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы.

Еще два поезда "Укрзализныци" согласно новому графику изменят свои маршруты следования:

№13/14 Киев - Солотвино будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный), что обеспечит жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

№234/233 Киев - Покровск - Львов будет курсировать через Павлоград, соединяя упомянутые населенные пункты с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

Кроме того, в новом графике четырем поездам продлен маршрут следования:

№43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск - Киев - Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет направляться в Черкассы, обеспечивая жителям Черкасской области новое удобное сообщение с Прикарпатьем;

№105/106 Одесса - Киев - Одесса будет опционально направляться на станцию Сумы и из нее, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№63/64 Харьков - Киев - Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до Львова;

№53/54 Одесса - Днепр - Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Также компания уменьшит время для пути следования более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье - Ужгород, №15/16 Харьков - Ясиня, №17/18 Харьков - Ужгород, №29/30 Киев - Ужгород, №749/750 Киев - Чоп, Ужгород, №779/780 Киев - Сумы, №790/789-792/791 Киев - Кропивницкий/Кременчуг и другие.

Сегодня мы сообщали, что в украинских поездах могут вновь появиться отдельные купе для женщин.

А в апреле писали, что "Укрзализныця" обновила правила возврата денег за билеты.