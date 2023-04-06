"Укрзализныця" 6 апреля успешно завершила тестово-испытательную поездку по колее европейского стандарта шириной 1435 мм по маршруту из Польши в Рава-Русскую.

Об этом сообщается в Фейсбуке предприятия.

На борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать в Рава-Русской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколее и поездами из Львова по украинской колее шириной 1520 мм.

В перспективе будет рассматриваться проект продления европейской колеи непосредственно во Львов.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" к Пасхе запускает дополнительные поезда в Киев, Одессу, Харьков и другие города.

Также мы рассказывали, что поток трудовых мигрантов из Украины привел к дефициту билетов на поезда, идущие в Европу. Уже возник дефицит билетов на поезда Киев-Хелм, которыми с пересадкой можно добраться до Варшавы.