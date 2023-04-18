УЗ обновила правила возврата средств за билеты. Как сообщает Минреинтеграции, теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарта.

Эти правила действуют, если пассажир вернет билет в кассе или онлайн не позже, чем за 6 часов до отправления поезда. Еще недавно это было возможно только за 9 часов.



Также будут возвращать полную стоимость билета, если вы опоздали на поезд (кроме билета в плацкарт).

Ранее компания компенсировала 10% от цены в случае опоздания. Воспользоваться такой возможностью можно в течение часа и только в кассе.

Ранее "Укрзализныця" показала, как выглядит изнутри специальный поезд для вывоза раненых.

Также "Укрзализныця" успешно протестировала евроколею из Польши в Рава-Русскую.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.