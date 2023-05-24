В Черноморске Одесской области и в этом году будет запрещено купаться на пляжах в целях безопасности, так как в городе нет волнорезов, а установка защитных сеток от мин невозможна.

Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

Он отметил, что в соседней Одессе все не так однозначно, поскольку там волнорезы есть. Но вопрос еще обсуждается и пока купаться нельзя и там.

Напомним, что вчера "Укрзализныця" запустила дополнительный проезд Киев – Одесса. То есть туристов на юге все-таки ждут, хотя купаться будет нельзя. Гуменюк заявляла, что местные власти предупреждены, что открытие курортного сезона нецелесообразно из-за мин.

Также сообщалось, что пляжи Одессы заполонили отдыхающие, несмотря на войну и минную опасность.

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