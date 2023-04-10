В Нидерландах открыли самую близкую к морю станцию метро. Она расположена прямо на пляже Хук-ван-Холланд недалеко от Роттердама. От нее до берега - всего 40 метров.

Об этом пишет RailTech.

При проектировании станции учитывались климатические условия близости моря. Были приняты специальные меры защиты от песка, ветра и соли из морской воды.

"Мы вложили в проект значительные средства, и у нас теперь есть первое метро в Европе, которое спускается прямо к пляжу. Это уникально", - заявил представитель муниципалитета Винсент Карреманс.

Издание напомнило, что в мире есть еще несколько станций метро, которые находятся недалеко от моря. В частности, в Барселоне станция Barceloneta расположена примерно в 600 метрах от воды. В Нью-Йорке на Кони-Айленде ст. Stillwell Ave находится в 500 метрах от океана, а ст. Ocean Pkwy - в 170 метрах.

Тем временем недавно сообщалось, что станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве переименуют в "Площадь украинских героев".

Кроме того, мы писали, что в центре Мехико столкнулись в метро два поезда. Есть погибший, госпитализированы 23 человека.