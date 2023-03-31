На следующем пленарном заседании Киевского городского совета станцию метро "Площадь Льва Толстого" планируют переименовать в "Площадь украинских героев".

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевского горсовета.

Как отметила депутат совета, инициатор переименования Олеся Пинзенык, этот вопрос объединил сессионный зал.

"Пора переименовать и станцию метро "Площадь Льва Толстого", поскольку так решили тысячи киевлян, которые отдали свои голоса путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев цифровой". Название "Украинских героев" предложено в честь всех защитников нашей страны, которые боролись и продолжают бороться за родную землю в течение одного столетия. Сейчас, как и сотни лет назад, украинцы гибнут, борясь за право быть свободными. Мы не только помним каждого, кто погиб за нашу землю и Родину, но и хотим их почтить в сердце нашей столицы", – подчеркнула Пинзенык.

Депутат добавила, что это будет очень символично, когда на синей линии метро следующей после станции "Майдан Независимости" будет станция "Площадь украинских героев".

На днях в Киеве переименовали еще 16 улиц и площадей.

В феврале в столице переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.