Фигурант дела о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов Владимир Боделан стал "заместителем губернатора" Херсонской области.

О его назначении сообщают российские медиа.

В статусе "заместителя губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо Боделан появился в Симферополе на собрании руководителей оккупационных администраций. Фото с заседания накануне опубликовал "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Боделан - сын бывшего мэра Одессы и бывший начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. В Украине его подозревают в запрете направлять пожарные расчеты для тушения пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Напомним, что с 2016 года Боделан находится в украинском розыске.

После бегства из Украины он практически сразу начал работать в российских структурах. В 2021 году он занимал пост "заместителя главы администрации" Симферопольского района Крыма.

Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла резонансная трагедия. Из-за уличных столкновений между "евромайдановцами" и их противниками и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, сотни людей были ранены.