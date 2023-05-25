В Сети появилось видео водяного смерча в районе села Кошары в Одесской области.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить огромный столб из воды и воздуха, уходящий в облака.

Водяной смерч - это воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. По своей природе он подобен обычному смерчу. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью.

В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, он намного меньше в диаметре, а скорость его движения и вращения ниже в два-три раза. Кроме того, часто он не сопровождается ураганным ветром.

Очень часто водяные смерчи встречаются на побережье Чёрного моря. Их считают морским эквивалентом торнадо.

Напомним, на днях в Одессе прошел сильный ливень с градом, улицы превратились в реки. Колеса машин утопали в воде.

Ранее мы публиковали видео водяного смерча в Атлантическом океане рядом с островами Тёркс и Кайкос.