Ночью 29 мая произошла очередная массированная атака РФ по Киевской области. Враг обстреливал регион крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщил глава полиции области Андрей Небытов.

Воздушная тревога в Киевской области сегодня звучала с 00:31 до 5:00.

"Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и потерпевших нет", - написал Небытов.

Полиция Киевской области продолжает устанавливать места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксирует последствия ночной атаки.

В Броварах вылетели стекла в нескольких домах в результате сегодняшней атаки РФ.

Также в Одесском порту произошло возгорание в результате атаки РФ.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.