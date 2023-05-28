Никополь Днепропетровской области враг обстрелял дважды за ночь из тяжелой артиллерии. В городе разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки, поврежден газопровод, линия электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале.

"Прошло без погибших и пострадавших – это главное. Потому что люди – самое ценное", - написал он.

Как писала "Страна", вчера в Днепре закончили разбор завалов больницы, по которой ударила ракета "Искандер" 26 мая. "Страна" публиковала видео первых минут после удара по Днепру.

Также известно о двоих погибших и больше 20 раненых после удара.

Сегодня ночью Киев атаковали "Шахеды", мэр столицы Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.