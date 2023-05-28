В "ЛНР" заявляют об обстреле Алмазной. По данным "главы администрации" Стаханова, ранены девять человек, в том числе 10-летний ребенок, погибла женщина.

Сообщается о повреждении ряда домов частного сектора, один из домов полностью разрушен, заявляют в "администрации".

Также сообщается о повреждении ЛЭП и газопровода.

Украина обстрел Алмазной не подтверждала.

Ранее мы писали, что недавно в Луганске прогремели два мощных взрыва. Один прилет пришелся на предприятие, где начался пожар.

После этого в министерстве обороны России заявили об ударе ракетами Storm Shadow по предприятиям в Луганске. А экс-посол "ЛНР" в России Родион Мирошник подтвердил, что прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.