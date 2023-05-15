В Луганске прогремел очередной взрыв. По предварительной информации, сработало взрывное устройство в помещении салона красоты.

Об этом сообщают российские "власти" региона.

В результате взрыва ранены пять человек, из них трое тяжело, заявил российским СМИ "подполковник ЛНР" в отставке Андрей Марочко.

На месте взрыва съехалось много скорых и российских военных. Опубликованы фото и видео последствий.

При этом барбершоп на видео выходит окнами на территорию Областной телерадиокомпании. После 2014 года там находится офис канала "ГТРК ЛНР". Также там рядом находится Луганская телебашня.

Напомним, в Луганске этой ночью также был удар по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов в районе автовокзала.

По предварительной информации, это была британская дальнобойная ракета Storm Shadow.

По крайней мере, Минобороны РФ заявляет о сбитии именно этой ракеты, но не уточняет локацию.

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