До западных областей Украины во время сегодняшней ночной атаки долетело шесть крылатых ракет и десять беспилотников.

О таком количестве сбитых целей сообщает Воздушное командование "Запад".

По данным главкома Валерия Залужного, всего было уничтожено 67 воздушных целей из 75.

Также мы писали, что над Львовской областью сбили ракету, выпущенную с Каспия, обломки упали на хозпостройки.

А в Броварах вылетели стекла в нескольких домах в результате сегодняшней атаки РФ.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.