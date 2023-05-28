В воскресенье, 28 мая, во временно захваченном Россией Бердянске прогремели взрывы. В общине зафиксировали удары украинской армии по позициям российских войск.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Паблики сообщают о столбе дыма над селом Андровка и о трех взрывах в селе Новотроицкое.

По данным местных жителей, звуки взрывов раздавались и с территории аэропорта.

В Бердянской городской военной администрации заявили о минимум пяти попаданиях ВСУ по местам дислокации россиян.

Напомним, накануне в оккупированном Бердянске сообщили о прилете по заводу "Азовкабель". При этом пророссийские паблики заявляли, что в городе идут учения и проводятся "плановые взрывы".

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.