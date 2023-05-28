В Бердянске прогремели взрывы. Украинские власти сообщают об ударах по позициям россиян
В воскресенье, 28 мая, во временно захваченном Россией Бердянске прогремели взрывы. В общине зафиксировали удары украинской армии по позициям российских войск.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Паблики сообщают о столбе дыма над селом Андровка и о трех взрывах в селе Новотроицкое.
По данным местных жителей, звуки взрывов раздавались и с территории аэропорта.
В Бердянской городской военной администрации заявили о минимум пяти попаданиях ВСУ по местам дислокации россиян.
Напомним, накануне в оккупированном Бердянске сообщили о прилете по заводу "Азовкабель". При этом пророссийские паблики заявляли, что в городе идут учения и проводятся "плановые взрывы".
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