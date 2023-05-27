В захваченном российской армией Бердянске сообщают о новом прилете в дополнение к утренним взрывам в районе порта. Об этом пишут местные паблики, обнародовав фото и видео взрывов.

Пророссийские паблики сообщают, что в городе идут учения и проводятся "плановые взрывы".

Украинские телеграм-каналы пишут об ударе по заводу "Азовкабель".

Как писала "Страна", вчера в Бердянске тоже прогремел взрыв, сообщалось о подрыве установок С-300.

Также 21 мая в Бердянске сообщали о ракетном ударе по городу британскими ракетами Storm Shadow.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.