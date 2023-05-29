Под Киевом после ракетного обстрела уничтожен частный дом. Фото
В одном из районов Киевской области в результате дневной ракетной атаки россиян поврежден хозяйственный дом.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Потерпевших нет", - написал Небытов.
На месте работает полиция и экстренная служба. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Судя по фото, дом не просто поврежден, а фактически уничтожен.
Как сообщалось, уже подтверждены сообщения о шести обломках ракет в разных районах Киева. Известно об одном пострадавшем.
При этом МВД и Воздушные силы сообщают, что удар наносился баллистическими ракетами.
Также этой ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили 67 ракет и дронов во время атаки РФ. При этом в западных областях Украины сегодня сбили шесть крылатых ракет и десять беспилотников.
Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
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