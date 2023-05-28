Трое человек, пропавшие без вести после ракетного удара по медучреждению Днепра, погибли. Об этом сообщил губернатор области Сергей Лысак.

"Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники", - заявил глава области.

Всего, по его словам, после ракетной атаки по Днепру 26 мая - четверо погибших. Кроме медучреждения и ветклиники, повреждены спорткомплекс и учебное заведение. А еще несколько многоэтажек и частный дом, пострадали 12 авто.

Напомним, 26 мая россияне также совершили массированную атаку по Днепропетровской области ракетами и дронами.

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