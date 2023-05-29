В ВСУ заявили, что РФ накопила ракеты для новых ударов по Украине
Россия накопила ракеты, поэтому ее удары по территории Украины стали более частыми.
Такое мнение высказал представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге.
"Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Их целью было уничтожение инфраструктуры, там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг избивал, но очень массированно", – добавил Юрий Игнат.
"А сейчас частота ударов увеличилась, но уменьшилось количество ракет. Когда россияне имели паузу в весенний период, они накопил запас ракет", – объяснил Игнат.
Между тем руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что к вечеру количество ракетоносителей в Черном море увеличилось до четырех.
Об этом она заявила в эфире телемарафона.
По ее словам, в течение дня ракетоносителей в течение дня было три, но к вечеру в море вышел еще один.
"Два надводных, два подводных, и суммарный залп может составлять 24 "Калибра", – заявила Гуменюк.
По ее мнению, частыми ракетными ударами армия РФ пытается истощить как военных противовоздушной обороны, так и гражданское население.
Как сообщала "Страна", сегодня ПВО сбила все ракеты во время дневной атаки на Киев.
После обстрела в интернете появилось видео падения обломка ракеты на проезжую часть в Киеве.
Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил удары по Киеву баллистическими ракетами и назвал их общее количество.
Также сегодня РФ выпустила ракету по поселку под Харьковом, в результате пострадали женщины и дети.
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Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке со стороны РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
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