Россия накопила ракеты, поэтому ее удары по территории Украины стали более частыми.

Такое мнение высказал представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге.

"Нас не менее интенсивно атаковал враг осенью и зимой. Их целью было уничтожение инфраструктуры, там летело до ста ракет. Фактически раз, два раза в неделю враг избивал, но очень массированно", – добавил Юрий Игнат.

"А сейчас частота ударов увеличилась, но уменьшилось количество ракет. Когда россияне имели паузу в весенний период, они накопил запас ракет", – объяснил Игнат.

Между тем руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что к вечеру количество ракетоносителей в Черном море увеличилось до четырех.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

По ее словам, в течение дня ракетоносителей в течение дня было три, но к вечеру в море вышел еще один.

"Два надводных, два подводных, и суммарный залп может составлять 24 "Калибра", – заявила Гуменюк.

По ее мнению, частыми ракетными ударами армия РФ пытается истощить как военных противовоздушной обороны, так и гражданское население.

Как сообщала "Страна", сегодня ПВО сбила все ракеты во время дневной атаки на Киев.

После обстрела в интернете появилось видео падения обломка ракеты на проезжую часть в Киеве.

Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил удары по Киеву баллистическими ракетами и назвал их общее количество.

Также сегодня РФ выпустила ракету по поселку под Харьковом, в результате пострадали женщины и дети.

Война в Украине идёт уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке со стороны РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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