Россияне нанесли ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина и двое детей, 10 и 14 лет.

Повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Ранее Воздушные силы сообщили о вероятном ударе по Киеву баллистическими ракетами.

Под Киевом после ракетного обстрела уничтожен частный дом. В самом Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадал один человек, мэрия публиковала фото.

В Днепропетровской области девять пострадавших и один погибший после обстрела.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.